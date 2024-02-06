Руслан Масюков рассказал, куда пропал после «Фабрики звёзд»

Руслан Масюков был одним из главных красавчиков и претендентов на победу в шоу «Фабрика звёзд». Многие предполагали, что у артиста большое будущее, однако после гастролей и окончания шоу фабрикант пропал с экранов.
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