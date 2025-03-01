Джервонта Дэвис: «Мне не нравится, что Турки приходит в бокс и ничего о нем не знает»

«Вы видели, как этот парень заглядывал в записки во время боя Адамеса и Шираз. Не все деньги хороши. Мне не нравится, что этот парень приходит к нам и ничего не знает об этом спорте», – сказал Джервонта Дэвис.
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