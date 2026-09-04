IRS, Treasury Propose Cutting Tax-Exempt Status For Schools With Diversity Policies Authored by Jack Phillips via The Epoch Times, The Trump administration is proposing a new rule that would strip private colleges and schools of their tax-exempt status if those institutions engaged in racial discrimination through policies such as diversity, equity, and inclusion (DEI).
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