Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

IRS, Treasury Propose Cutting Tax-Exempt Status For Schools With Diversity Policies

IRS, Treasury Propose Cutting Tax-Exempt Status For Schools With Diversity Policies

IRS, Treasury Propose Cutting Tax-Exempt Status For Schools With Diversity Policies Authored by Jack Phillips via The Epoch Times, The Trump administration is proposing a new rule that would strip private colleges and schools of their tax-exempt status if those institutions engaged in racial discrimination through policies such as diversity, equity, and inclusion (DEI).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым