Первый автомобиль BYD с полным приводом, гибридной системой нового поколения, «Глазом бога» и дроном. Представлен BYD Sealion 07 DM-i

BYD представил 5-местный внедорожник Sealion 07 DM-i Intelligent Driving Edition, оснащенный системой «Глаз бога» (God's Eye DiPilot 100) и интеллектуальной системой беспилотных летательных аппаратов Lingyuan.
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