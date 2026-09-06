Әлмәттә махсус хәрби операциядә катнашучыларны эшкә урнаштыру турында фикер алыштылар

Әлмәттә Татарстан кадрлар клубының «Иң мөһиме – кешеләр» девизы астында бишенче очрашуы узды. Төп тема тыныч тормышка әйләнеп кайтучы махсус хәрби операциядә катнашучыларны эшкә урнаштыру булды, дип хәбәр итә «Әлмәт таңнары».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым