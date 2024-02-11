Канцлер ФРГ Шольц назвал «смехотворным» интервью Владимира Путина Карлсону

В ходе переговоров с Байденом в Вашингтоне, канцлер Германии Олаф Шольц назвал интервью российского лидера журналисту Такеру Карлсону «смехотворным», подчеркнув, что Путин представил совершенно абсурдные причины начала военных действий на Украине.
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