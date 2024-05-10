Вертолет санавиации экстренно доставил ребенка в ДОКБ Твери

9 мая вертолёт Ка-32 МЧС России совершил экстренный санитарный вылет в Пеновский округ. Помощь потребовалась 3-летней девочке, которая упала в емкость со сточной водой, рассказали в пресс-службе ведомства.
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