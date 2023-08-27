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30 очков и 8 передач Денниса Шредера помогли Германии победить Австралию

30 очков и 8 передач Денниса Шредера помогли Германии победить Австралию

Сборная Германия продолжила свое успешное выступление на чемпионате мира-2023, обыграв Австралию (85:82).

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