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Конкуренция за свободные метры: почему офисы Москвы остаются в дефиците

Конкуренция за свободные метры: почему офисы Москвы остаются в дефиците

В 2025 году ситуация в офисном сегменте сохранится на сегодняшнем уровне, прогнозируют участники рынка Начиная с 2022 года во всех основных сегментах рынка коммерческой недвижимости наблюдается быстрое сокращение доли незанятых площадей.

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