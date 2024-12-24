Конкуренция за свободные метры: почему офисы Москвы остаются в дефиците

В 2025 году ситуация в офисном сегменте сохранится на сегодняшнем уровне, прогнозируют участники рынка Начиная с 2022 года во всех основных сегментах рынка коммерческой недвижимости наблюдается быстрое сокращение доли незанятых площадей.