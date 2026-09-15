Российский моряк пропал без вести после повреждения судна в ОАЭ

Судно получило повреждения у берегов Дубая (Объединённые Арабские Эмираты, ОАЭ). Один из членов его экипажа, российский гражданин, числится пропавшим без вести.
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