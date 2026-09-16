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Царьград

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Криворучко покинул пост в ФК «Нижний Новгород» спустя год работы

Криворучко покинул пост в ФК «Нижний Новгород» спустя год работы

Александр Криворучко покинул должность заместителя генерального директора по развитию детского и молодежного футбола в футбольном клубе «Нижний Новгород».

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