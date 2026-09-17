Пассажирка Домодедово украла матрешек в Duty Free перед вылетом в Швейцарию

Она хотела подарить их друзьям-иностранцамДействия 50-летней женщины попали на камеру. Воровка стащила 2 сувенира на общую сумму 57 тысяч рублей.
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