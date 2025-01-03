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В Молдове повысили тарифы на отопление

В Молдове повысили тарифы на отопление для потребителей Кишинева, Бельц и Комрата. Согласно решению Национального агентства по регулированию в энергетике, в Кишиневе тариф на тепло, поставляемое компанией Termoelectrica, увеличится с 1824 до 2510 леев за гигакалорию, в Бельцах тариф для потребителей CET-Nord повышен с 1819 леев до 2126 леев за Гкал.

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