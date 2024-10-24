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Камала Харрис заявила, что считает Трампа фашистом

Камала Харрис заявила, что считает Трампа фашистом

Вице-президент Соединенных Штатов, кандидат на должность главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что считает фашистом своего соперника на выборах, бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

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Комментарии
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АндрейБорков
Эти их внутирипиндосвские разборки! Камбала Хариус имеет полное право считать Трампеля кем угодно, хоть фашистом, хоть онанистом. Нам до этого какое дело? Не надо вмешиваться во внутренние дела Пендостана и их разборки по их понятиям. Наше дело - сторона, смотрим, слушаем, не вмешиваемся.
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19 час.
Liudmila Kosteley
Если бы Трамп был &quot;фашистом&quot; то захватил бы ВЛАСТЬ военным путём и уж такие кандидаты, как Камала сидели в концлагере, а не на равных боролась за Власть. Он и прошлый раз не стал вводить войска, а честно боролся.Видно правда Российские &quot;вмешиваются&quot; в выборы, раз думают о США, а Дермократы с одним больным развалили США, а теперь (что больше в такой ВЕЛИКОЙ АМЕРИКЕ) так мало достойных кандидатов?Трамп хоть поможет США встать на ноги.А когда человек не может отличить бандеровцев на Украине (против которых наши отцы вместе воевали в ту войну, и будет продолжать поддерживать фашизм, так кто &quot;фашист&quot;?.ПРЕЗИДЕНТУ надо знать историю.И географию тоже.
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17 час.

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