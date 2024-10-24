Камала Харрис заявила, что считает Трампа фашистом

Эти их внутирипиндосвские разборки! Камбала Хариус имеет полное право считать Трампеля кем угодно, хоть фашистом, хоть онанистом. Нам до этого какое дело? Не надо вмешиваться во внутренние дела Пендостана и их разборки по их понятиям. Наше дело - сторона, смотрим, слушаем, не вмешиваемся.

Liudmila Kosteley

Если бы Трамп был "фашистом" то захватил бы ВЛАСТЬ военным путём и уж такие кандидаты, как Камала сидели в концлагере, а не на равных боролась за Власть. Он и прошлый раз не стал вводить войска, а честно боролся.Видно правда Российские "вмешиваются" в выборы, раз думают о США, а Дермократы с одним больным развалили США, а теперь (что больше в такой ВЕЛИКОЙ АМЕРИКЕ) так мало достойных кандидатов?Трамп хоть поможет США встать на ноги.А когда человек не может отличить бандеровцев на Украине (против которых наши отцы вместе воевали в ту войну, и будет продолжать поддерживать фашизм, так кто "фашист"?.ПРЕЗИДЕНТУ надо знать историю.И географию тоже.