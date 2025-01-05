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Александр Бублик: «После завершения карьеры буду жить в Петербурге, я человек русский. Но о смене гражданства не жалел»

Александр Бублик: «После завершения карьеры буду жить в Петербурге, я человек русский. Но о смене гражданства не жалел»

33-я ракетка мира рассказал об этом в интервью «Матч ТВ». – Задумывался, где будешь жить после завершения карьеры? – Я буду жить в Петербурге с поправкой на катаклизмы, так скажем.

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