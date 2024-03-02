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Лавров: «лагерь войны» в Европе по-прежнему силен

Лавров: «лагерь войны» в Европе по-прежнему силен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал появление в Сети записи разговора немецких военных, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus, а также воинственные заявления Эммануэля Макрона и Ллойда Остина.

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