Минобороны России предложило пересмотреть требования к состоянию здоровья призывников

В Министерстве обороны планируют пересмотреть требования к состоянию здоровья призывников, изменив отношение к заболеваниям, которые не оказывают существенного влияния на способность граждан исполнять обязанности военной службы.
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