Еще 35 дольщиков получили ключи от квартир в ЖК «Диалект» в Мытищах

Дольщики жилого комплекса «Диалект» в Мытищах продолжают получать ключи от долгожданных квартир. Подписание документов идет в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства и Министерством жилищной политики Московской области.
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