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Китай

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В Минэнерго Казахстана прокомментировали очередную атаку дронов на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума

Алматы, 24 марта /Синьхуа/ -- Прокачка нефти из Казахстана по системе Каспийского трубопроводного консорциума /КТК/, на котором в очередной раз была атакована беспилотным летательным аппаратом /БПЛА/ нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", осуществляется в обычном режиме.

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