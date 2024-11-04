Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 700 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Это хорошее. Продолжайте и гоните мастурбеков из российской медицины, они даже рецепты не могут выписать правильно.Ростислав Заблоцк...
  • Наталья Котельникова
    А у этих работничков такая система. Живу в Москве и не единожды обращалась по таким случаям. Однажды вообще напротив ...В уральском город...
  • Дмитрий Гурин
    Да никакого обыска и не было, а вот волна увольнений "по своему желанию" и в обл и в гор. администрациях прокатилась ..."Чистка пошла". Г...

Пугачёва попыталась дотянуться до недругов из-за границы? Разоблачение певицы обернулось новым скандалом в "тусовке"

Пугачёва попыталась дотянуться до недругов из-за границы? Разоблачение певицы обернулось новым скандалом в "тусовке"

Некогда певица Алла Пугачёва обладала большим влиянием на русской сцене, притом настолько, что успела разрушить не одну карьеру начинающим и уже популярным, талантливым музыкантам и артистам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergio Myn
Какой абьюзер!? Тридварас - он!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх