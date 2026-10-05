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Газета.ру

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Передача Шестеркина и два очка Гаврикова помогли "Рейнджерс" обыграть "Юту"

Передача Шестеркина и два очка Гаврикова помогли "Рейнджерс" обыграть "Юту"

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Юту Маммот» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.Встреча проходила в Нью-Йорке и завершилась со счетом 4:2.

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