В России указали на пример Китая в вопросе укрытия самолетов ядерной триады

Telegram-канал «Военный осведомитель» привёл пример Китая в вопросе защиты своих самолётов, относящихся к ядерной триады, комментируя заявление военного эксперта Олега Шаландина о невозможности защиты авиации от атак на аэродромах.
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