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Царьград

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Маргарита Богданова-Шемраева объяснила правила 28-дневного отпуска

Маргарита Богданова-Шемраева объяснила правила 28-дневного отпуска

Русский гражданин может взять 28-дневный отпуск подряд, если он согласован заранее. Директор Маргарита Богданова-Шемраева подчеркнула, что график обязателен для работодателя и сотрудника, но может быть изменен при согласии сторон в исключительных случаях.

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