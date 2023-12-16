В Думе намерены запретить «детское шампанское»

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев от фракции «Единая Россия» заявил, что имеет намерение запретить название «детское шампанское» и призвал наказывать его производителей за популяризацию алкоголя среди детей.
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