Книга «Марья Дмитриевна Кривополенова. Пинежье» удостоена спецдиплома

Это издание Карпогорской центральной библиотеки имени Ф.А. Абрамова.Награда присуждена на IV Всероссийском конкурсе краеведческих изданий библиотек «Авторский знак», организованного Российской библиотечной ассоциацией и Российской национальной библиотекой.
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