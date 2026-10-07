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Регион 29

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Книга «Марья Дмитриевна Кривополенова. Пинежье» удостоена спецдиплома

Книга «Марья Дмитриевна Кривополенова. Пинежье» удостоена спецдиплома

Это издание Карпогорской центральной библиотеки имени Ф.А. Абрамова.Награда присуждена на IV Всероссийском конкурсе краеведческих изданий библиотек «Авторский знак», организованного Российской библиотечной ассоциацией и Российской национальной библиотекой.

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