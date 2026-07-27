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Театр абсурда

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Борьба за справедливость: защита генерала Попова готовит иск в Верховный суд

Борьба за справедливость: защита генерала Попова готовит иск в Верховный суд

НовостиВолгограда.ру Защита генерала Ивана Попова, который был осуждён за хищение в зоне СВО, готовит обращение в Верховный суд РФ, чтобы восстановить справедливость и добиться освобождения.

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