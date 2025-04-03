Трамп ввёл чрезвычайное положение в США: Россия в числе врагов?

Президент США Дональд Трамп объявляет чрезвычайное положение для защиты экономики США. Президент США Дональд Трамп заявил о введении чрезвычайного положения в стране, подчеркивая, что дефицит торгового баланса представляет собой экстраординарную угрозу для национальной безопасности и экономики ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии