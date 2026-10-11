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Царьград

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Массовое ДТП с маршруткой на М-7 «Волга»: пострадали 4 из 19 пассажиров

Массовое ДТП с маршруткой на М-7 «Волга»: пострадали 4 из 19 пассажиров

В воскресенье около 11:35 на 41-м километре трассы М-7 «Волга» в Богородском округе столкнулись микроавтобус «ГАЗ», два грузовика и легковой автомобиль «Форд».

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