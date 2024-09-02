Вместо «обычной» шарлотки делаю с тыквой. И вкусный пирог к чаю готов, и тыква не лежит без дела (простой рецепт)

Осенью я всегда пеку эту тыквенную шарлотку. Очень воздушная, мягкая и такая вкусная, что невозможно отказаться! Наипростейший рецепт с минимальным количеством ингредиентов! Готовится все просто и быстро.
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