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Политика как она есть

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Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах главы государства. Как передает корреспондент ТАСС, лидер республики принял участие в волеизъявлении на участке номер 1 Центрального района Минска.

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