Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах главы государства. Как передает корреспондент ТАСС, лидер республики принял участие в волеизъявлении на участке номер 1 Центрального района Минска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии