WINE PICNIC в яхт-клубе ГАЛС

15 июня на берегу Пироговского водохранилища на территории яхт-клуба «Галс», профи винной индустрии и почитатели вина встретились в дружественной атмосфере, продегустировали и познакомились с новинками и трендами из портфелей ведущих виноторговых компаний страны.