WINE PICNIC в яхт-клубе ГАЛС

15 июня на берегу Пироговского водохранилища на территории яхт-клуба «Галс», профи винной индустрии и почитатели вина встретились в дружественной атмосфере, продегустировали и познакомились с новинками и трендами из портфелей ведущих виноторговых компаний страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии