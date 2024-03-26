Минтруд прорабатывает введение в России отраслевых систем оплаты труда

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда, в настоящее время по поручению президента идет межведомственная работа по подготовке предложений по совершенствованию систем оплаты труда работников бюджетной сферы.
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