Новые неотложки будут выезжать на вызовы в Жетысу

Парк скорой помощи Жетысуской области пополнили 29 новых машин, передаёт inAlmaty.kz. В Минздраве Казахстана сообщили, что они предназначены для обслуживания вызовов четвёртой категории срочности — пациенты с острыми заболеваниями или обострениями хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни.
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