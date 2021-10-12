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Баку и Белград заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Баку и Белград заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев 11 октября в Белграде провёл встречу с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем.

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