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    Если следовать этим правилам, то не будет болезней. А для этого нужно ещё пить кальций на ночь... витамин А и Е кажды...5 вещей замедляющ...
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5 вещей замедляющих ваше старение: по словам ученых, обратить возраст вспять может каждый

5 вещей замедляющих ваше старение: по словам ученых, обратить возраст вспять может каждый

Новые исследования показывают, что биологическое старение может значительно замедляться. Тратить деньги на биохакинг и другие сомнительные процедуры не придется: ученые уверены, что достаточно будет ввести в свою жизнь всего 5 простых привычек.

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Комментарии
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В
Владимир
Что бы вы не делали, рано или позже все закончится смертью.
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20 час.
Андрей Шевченко
Да мне по хер ... Как на 0 пойду... Там под кассетами ... Не до омоложения будет
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19 час.
Леонид Руси
Если следовать этим правилам, то не будет болезней. А для этого нужно ещё пить кальций на ночь... витамин А и Е каждый день. Пить Синаде... Пить рыбий жир в капсулах... И есть больше корнеплодов, рыбы, мяса, курицу, а не белый хлеб, молочное... Пить чай, а не кофе и водку
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8 час.

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