5 вещей замедляющих ваше старение: по словам ученых, обратить возраст вспять может каждый

Что бы вы не делали, рано или позже все закончится смертью.

Да мне по хер ... Как на 0 пойду... Там под кассетами ... Не до омоложения будет

Леонид Руси

Если следовать этим правилам, то не будет болезней. А для этого нужно ещё пить кальций на ночь... витамин А и Е каждый день. Пить Синаде... Пить рыбий жир в капсулах... И есть больше корнеплодов, рыбы, мяса, курицу, а не белый хлеб, молочное... Пить чай, а не кофе и водку