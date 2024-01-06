Суд запретил веселиться до смерти избившим человека на Пограничника Гарькавого

Вину они признали. В Петербурге суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении пятерых молодых людей, подозреваемых в том, что они до смерти избили человека в новогоднюю ночь.
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