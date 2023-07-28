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Дело Соколовской. Очищение российского информпространства или обыкновенная кампанейщина?

Дело Соколовской. Очищение российского информпространства или обыкновенная кампанейщина?

Увы, всё получилось, как обычно в России: то долгое время всё летело мимо, а то вдруг кучно пошло. Сначала возбудили уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской, которая последнее время нашла пристанище в Москве.

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Комментарии
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Лебедев Андрей Юрьевич
А выпустили почему?
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1 д.
Ксения Фотина
В отношении таких, как эта крыска Лариска с килограммами косметики на рыльце, действительно очень много вопросов. Например, почему эта бандеровка( на что она однажды на одном из наших ТВ каналов сильно разобиделась)  до сих пор имеет в нашей столице квартиру, Аааа?! Фотка в начале материала о истинной цели и методике подачи&quot; своего ЛИЧНОГО мнения в рамках &quot;свободы слова&quot; расфуфириной хохлушечки, с обнаженным окороком на капоте иномарки по всем правилам демонстрирует особу с улицы с красным фонарем. Как и генетическую шустрость оперативно улизнуть на Запад. Тааак... Говорится, что накопила за свою &quot;журналистскую&quot; бытность в иностр. валюте совсем немного? А не ударить ли нам пробегом по бездорожью, на котором так удачно, буквально по крохам (?!) наживаются мелкие и пакостливые грызуны от политики + не к ночи будет помянутой укро журналистика?! Да, так, чтобы не только приехать в Москву и кайфовать в московских апартаментах, а и долго не смела и помышлять скалить свои хищные зубки в сторону России?!
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1 д.
Ольга Старовойт
Наши враги  дождутся своего ледоруба.
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2 час.

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