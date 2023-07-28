Дело Соколовской. Очищение российского информпространства или обыкновенная кампанейщина?

Ксения Фотина

В отношении таких, как эта крыска Лариска с килограммами косметики на рыльце, действительно очень много вопросов. Например, почему эта бандеровка( на что она однажды на одном из наших ТВ каналов сильно разобиделась) до сих пор имеет в нашей столице квартиру, Аааа?! Фотка в начале материала о истинной цели и методике подачи" своего ЛИЧНОГО мнения в рамках "свободы слова" расфуфириной хохлушечки, с обнаженным окороком на капоте иномарки по всем правилам демонстрирует особу с улицы с красным фонарем. Как и генетическую шустрость оперативно улизнуть на Запад. Тааак... Говорится, что накопила за свою "журналистскую" бытность в иностр. валюте совсем немного? А не ударить ли нам пробегом по бездорожью, на котором так удачно, буквально по крохам (?!) наживаются мелкие и пакостливые грызуны от политики + не к ночи будет помянутой укро журналистика?! Да, так, чтобы не только приехать в Москву и кайфовать в московских апартаментах, а и долго не смела и помышлять скалить свои хищные зубки в сторону России?!