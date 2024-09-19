Второй фигурант дела о хищении земель МО на 940 млн рублей Азамат Хайруллин получил условный срок.

Игорь Сипкин Как жестоко наказали... А ведь во время ведения военных действий это во все времена у нас в России каралось смертной казнью (ну может за исключением 1 мировой- но там коррупция разложила и уничтожила ту власть)

ВМ Владимир Моргунов ..каралось сметной казнью...ПОТОМУ И ПОБЕЖДАЛИ, ЧТО КАРАЛОСЬ !!!!!!!!!!!!! ДАЖЕ НАИВНОМУ ДИТЯТИ ЯСНО ЗА КАКИЕ КОВРИЖКИ НАШИ СУДЫ-"САМЫЕ ГУМАННЫЕ СУДЫ В МИРЕ" ????? ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУДЕЙ-ЕДИНИЧНЫЕ СЛУЧАИ. ПОДОЗРИТЕЛЬНО МЯГКИЕ ПРИГОВОРЫ-ПОВАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ !!!!!!!!!!!! КТО НАВЕДЕТ ПОРЯДОК В НАШЕМ ОБЩЕМ ДОМЕ ?????????????? КОГДА ВЕРНУТ СУДАМ ЗВАНИЕ-НАРОДНЫЕ, А НЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, КАК НЫНЕ ??? КОГДА ВЕРНУТ ИНСТИТУТ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ ??? СОХРАНИМ СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ В НЫНЕШНЕМ СОСТОЯНИИ-ПОТЕРЯЕМ П Р А В О С У Д И Е !!!!!!!!!!!!!