Бывший военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) Азамат Хайруллин, который является фигурантом дела о хищении земель Министерства обороны РФ на сумму 940 млн рублей, получил условный срок.
Второй фигурант дела о хищении земель МО на 940 млн рублей Азамат Хайруллин получил условный срок.
Комментарии
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Игорь Сипкин
Как жестоко наказали... А ведь во время ведения военных действий это во все времена у нас в России каралось смертной казнью (ну может за исключением 1 мировой- но там коррупция разложила и уничтожила ту власть)
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1 д.
ВМ
Владимир Моргунов
..каралось сметной казнью...ПОТОМУ И ПОБЕЖДАЛИ, ЧТО КАРАЛОСЬ !!!!!!!!!!!!! ДАЖЕ НАИВНОМУ ДИТЯТИ ЯСНО ЗА КАКИЕ КОВРИЖКИ НАШИ СУДЫ-"САМЫЕ ГУМАННЫЕ СУДЫ В МИРЕ" ????? ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУДЕЙ-ЕДИНИЧНЫЕ СЛУЧАИ. ПОДОЗРИТЕЛЬНО МЯГКИЕ ПРИГОВОРЫ-ПОВАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ !!!!!!!!!!!! КТО НАВЕДЕТ ПОРЯДОК В НАШЕМ ОБЩЕМ ДОМЕ ?????????????? КОГДА ВЕРНУТ СУДАМ ЗВАНИЕ-НАРОДНЫЕ, А НЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, КАК НЫНЕ ??? КОГДА ВЕРНУТ ИНСТИТУТ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ ??? СОХРАНИМ СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ В НЫНЕШНЕМ СОСТОЯНИИ-ПОТЕРЯЕМ П Р А В О С У Д И Е !!!!!!!!!!!!!
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1 д.
саша пупкин
Блядь, а чо не наградили орденом за заслуги???
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22 час.
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