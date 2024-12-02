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Дебраск с 3+1, Макэвой с дублем и Эттинджер с 26 сэйвами против «Виннипега» – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер, отразивший 26 из 27 бросков в матче с «Виннипегом» (3:1).

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