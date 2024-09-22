"Выше обоих". Мария Шарапова встретилась с Дэвидом Бекхэмом и Мэттом Дэймоном на мероприятии в Нью-Йорке

В Нью-Йорке прошел званый ужин, организованный Stella Artois. На него было приглашено много звездных гостей, среди которых оказались пятикратная чемпионка турниров “Большого шлема” и бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, экс-форвард “Манчестер Юнайтед” и “Реал Мадрид” Дэвид Бекхэм и голливудский актер Мэтт Дэймон.