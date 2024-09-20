«Добро в село»: волонтеры помогают медикам в ФАПах Активисты движения «Волонтеры-медики» с начала 2024 года в Волгоградской области осмотрели и проконсультировали более 1,5 тыс.
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«Добро в село»: волонтеры помогают медикам в ФАПах Активисты движения «Волонтеры-медики» с начала 2024 года в Волгоградской области осмотрели и проконсультировали более 1,5 тыс.