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Кинулись оправдываться: Русофобка Собчак подвела мамашу под монастырь

Кинулись оправдываться: Русофобка Собчак подвела мамашу под монастырь

В нашей стране много разных сомнительных организаций, но самой сомнительной на наш взгляд, если конечно её можно назвать "организацией", является Совет Федерации.

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Комментарии
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Валерий
Просто, в &quot;мягком&quot; варианте проинформировала т.Бортникова
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13 час.
Сергей Микульский
Откуда ноги растут? Кто всех крышует? Ответ очевиден.
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12 час.
Анатолий Рябенко
Контора (СФ) где пригрелись враги, которые кроме вреда и попугайства, ничего не принесли. Придуманная херня по иностранному сценарию. Убрать и будет лучше для россиян. Затраты лучше направить на благоустройство городов и деревень. Достаточно Госдумы для введения законов и постановлений.
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11 час.

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