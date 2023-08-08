Кинулись оправдываться: Русофобка Собчак подвела мамашу под монастырь

Анатолий Рябенко

Контора (СФ) где пригрелись враги, которые кроме вреда и попугайства, ничего не принесли. Придуманная херня по иностранному сценарию. Убрать и будет лучше для россиян. Затраты лучше направить на благоустройство городов и деревень. Достаточно Госдумы для введения законов и постановлений.