«Билайн», «Мегафон» и Tele2 больше не будут взымать плату за раздачу интернета

ФАС: «Билайн», «Мегафон» и «Теле2» перестанут взымать плату за раздачу интернета ФАС еще 18 сентября обвинила российских мобильных операторов в навязывании невыгодных условий и обязала отменить платную раздачу интернета с устройств.
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