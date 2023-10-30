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Закон и Порядок

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«Билайн», «Мегафон» и Tele2 больше не будут взымать плату за раздачу интернета

«Билайн», «Мегафон» и Tele2 больше не будут взымать плату за раздачу интернета

ФАС: «Билайн», «Мегафон» и «Теле2» перестанут взымать плату за раздачу интернета ФАС еще 18 сентября обвинила российских мобильных операторов в навязывании невыгодных условий и обязала отменить платную раздачу интернета с устройств.

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