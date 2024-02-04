В Пекине состоялся брифинг в рамках подготовки к предстоящей ежегодной сессии ВСНП

Пекин, 3 февраля /Синьхуа/ -- В пятницу в Пекине состоялся брифинг, посвященный подготовке к предстоящей второй сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва, открытие которой запланировано на 5 марта.