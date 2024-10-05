Мэр Горловки: в результате удара украинских военных по городу пострадали местные жители Действия украинских военных привели к повреждениям нескольких административных зданий в Горловке (ДНР).
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Мэр Горловки: в результате удара украинских военных по городу пострадали местные жители Действия украинских военных привели к повреждениям нескольких административных зданий в Горловке (ДНР).
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