200 штурмовиков уничтожены, корейцы успешно сбивают дроны, на Курск и Крым бросят эскадрилью F-16

Что означают белые квадраты на броне, в ВСУ больше не смеются при упоминании корейцев, по просьбе Кадырова ударили ракетами, новые власти Сирии выгоняют палестинцев – эти и другие новости в СВОдке с фронта .
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