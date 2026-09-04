Собянин: на подлете к Москве уничтожили 19 БПЛА ВСУ

На подлете к Москве средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ обнаружили и уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины.
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