Новосибирскую общественницу осудили за участие в нежелательной организации

Приговор общественнице Анне Тажеевой выносил Калининский районный суд. Правозащитница признана виновной в административном нарушении — участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации.
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