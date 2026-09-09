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temapenza

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Разрезали арбуз — смотрите на часы: в жару безопасного времени у него совершенно мало

Срок годности арбуза сокращается в тот момент, когда нарушается целостность его кожицы. После нарезки мякоть остается безопасной для пищи не подольше 3–4 дней.

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