43% какао-продуктов содержат больше свинца, чем допустимо с точки зрения безопасности

Новое исследование Университета Джорджа Вашингтона (George Washington University) выявило тревожный процент какао-продуктов, которые содержат тяжелые металлы, превышающие нормативы, включая более высокие концентрации в органических продуктах.
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