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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

43% какао-продуктов содержат больше свинца, чем допустимо с точки зрения безопасности

Новое исследование Университета Джорджа Вашингтона (George Washington University) выявило тревожный процент какао-продуктов, которые содержат тяжелые металлы, превышающие нормативы, включая более высокие концентрации в органических продуктах.

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